Москва готова к параду на Красной площади

Инфраструктура Москвы готова к параду на Красной площади и его репетициям

Городская инфраструктура готова к проведению военного парада 9 мая и его репетиций, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, завершен ремонт подъездных путей к временному парку размещения вооружений и военной техники на улице Нижние Мневники, а по маршруту движения техники к Красной площади нанесена временная горизонтальная дорожная разметка. Она станет ориентиром для водителей тяжелых боевых машин во время репетиций и самого парада, передает Агентство "Москва"

Бирюков пояснил, что на Тверской улице желтым цветом размечено пять полос движения шириной по 4,5 метра. В районе Манежной площади работы по нанесению временной дорожной разметки завершили в ночь на 20 апреля. Чтобы сохранить гранитное покрытие в районе Триумфальной площади службы комплекса городского хозяйства Москвы установят специальный резиновый настил.

Также Бирюков рассказал, что специалисты Гормоста обследовали все пешеходные тоннели, расположенные на маршруте следования военной техники. Как выяснилось, дефектов, снижающих несущую способность конструкций, нет, поэтому безопасный пропуск заявленной военной техники возможен.

Заммэра подчеркнул, что когда парад окончится, все мостовые и тоннельные сооружения, расположенные на маршруте движения военной техники, дополнительно обследуют. Кроме того, сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" оперативно сотрут временную желтую разметку.

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы именными открытками.

Форма открытки размещена на персональном сайте мэра. В нее нужно вписать фамилию, имя и отчество ветерана, место его службы, боевые награды, а также поздравительный текст.

К тексту можно прикрепить фотографию или картинку. Также можно заполнить открытку для всех ветеранов.