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В Перми на время эстафеты ограничат движение по улице Мира. Карта перекрытий
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В Перми на время эстафеты ограничат движение по улице Мира. Карта перекрытий 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Легкоатлетическая эстафета в честь почетных граждан Перми летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева пройдет в этом году в 59-й раз. На время эстафеты движение транспорта по улице Мира будет перекрыто на несколько часов.
Эстафета в честь знаменитых летчиков-космонавтов начнется в 22 апреля в 10:00 с торжественного построения и парада напротив Дворца культуры имени Гагарина. Старт забега будет дан в 11:00. Участие в соревнованиях примут школьники, студенты и сотрудники организаций и предприятий района.
На время эстафеты движение всех видов транспорта будет закрыто 22 апреля с 10:30 до 12:30. Временное ограничение движения коснется улиц:
Мира на участке от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова (без приостановки движения по улицам Стахановской и Космонавта Леонова);
Снайперов на участке от улицы Мира до улицы Танкистов (без приостановки движения по улице Танкистов);
Кавалерийская на участке от улицы Мира до улицы Чайковского (без приостановки движения по улице Чайковского);
Советской Армии на участке от улицы Чайковского до улицы Семченко (без приостановки движения по улицам Чайковского и Семченко);
9 Мая на участке от улицы Чайковского до улицы Семченко (без приостановки движения по улицам Чайковского и Семченко);
Заслонова;
Братьев Игнатовых на участке от улицы Мира до улицы Баумана (без приостановки движения по улице Баумана);
Комбайнеров на участке от улицы Нефтяников до местного проезда по шоссе Космонавтов (без приостановки движения по улице Нефтяников и местному проезду по шоссе Космонавтов);
Одоевского от улицы Нефтяников до местного проезда по шоссе Космонавтов (без приостановки движения по улице Нефтяников и местному проезду по шоссе Космонавтов);
Качалова на участке от улицы Нефтяников до местного проезда по шоссе Космонавтов (без приостановки движения по улице Нефтяников и местному проезду по шоссе Космонавтов).
— С 22:00 пятницы, 20 апреля, до 12:30 воскресенья, 22 апреля, на участке улицы Мира от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств, за исключением трамваев. Будет работать эвакуатор, — предупреждают в мэрии.
В связи с ограничениями движения горожан просят заранее планировать свои поездки и выбирать места для парковки автомобилей.
Ранее в администрации Перми сообщили о планируемых ограничениях движения на улицах города в мае.
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