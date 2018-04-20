Ещё
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве проведут более 80 бесплатных занятий по информационным технологиям 

РИА Новости 1 час назад
Более 80 бесплатных лекций и практических занятий, посвященных современным информационным технологиям, проведут в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С 23 по 28 апреля во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям (ИТ). На них горожанам расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет", — говорится в сообщении.
Как рассказали порталу в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры, запланировано 85 лекций, которые смогут посетить все желающие.
Согласно сообщению, вход на мероприятия будет свободным, но в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Количество участников зависит от вместительности зала в центре, каждая лекция рассчитана на 25-100 человек.
Расписание лекций и занятий можно посмотреть на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
РИА Новости: последние новости
В Москве летом в пилотном режиме запустят бесстанционный велопрокат Табаков посмертно награжден специальным призом ММКФ за вклад в кинематограф Москвичи смогут помочь бездомным животным из приютов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей111
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Европа ждет «Северный поток-2»110
РФ признала неспособность создавать спутники1217
Первый легальный бордель открывается в России331
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
04:09
Поклонская ответила Порошенко про князей
Украина Политика
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение