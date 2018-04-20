Москвичей бесплатно научат IT-технологиях

В Москве проведут более 80 бесплатных занятий по информационным технологиям

Более 80 бесплатных лекций и практических занятий, посвященных современным информационным технологиям, проведут в Москве , сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"С 23 по 28 апреля во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям (ИТ). На них горожанам расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры, запланировано 85 лекций, которые смогут посетить все желающие.

Согласно сообщению, вход на мероприятия будет свободным, но в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Количество участников зависит от вместительности зала в центре, каждая лекция рассчитана на 25-100 человек.

Расписание лекций и занятий можно посмотреть на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.