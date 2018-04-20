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Погода 21 и 22 апреля в Новосибирске: почти 20 градусов тепла
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Погода 21 и 22 апреля в Новосибирске: почти 20 градусов тепла 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В наш регион продолжается заток теплой воздушной массы из Казахстана, в связи с этим температура будет повышаться, сообщает новосибирский Гидрометцентр. В ночь на субботу, 21 апреля, она составит +2, +7 градусов, однако при прояснениях столбик термометра может опуститься до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +9, +14, местами до +19 градусов.
В основном ожидается погода без осадков, но по северо-западу области возможны небольшие дожди и даже мокрый снег. Юго-западный ветер достигнет скорости 7-12, местами до 20 метров в секунду.
В воскресенье, 22 апреля, ночные температуры составят от -2 до +9 градусов, дневные — от +13 до +18 градусов. По северу будет значительно прохладнее: от +4 до +9 градусов. Также прогнозируются осадки преимущественно по северо-западу. Ветер ослабеет до 4-9 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 16 метров в секунду.
Росгидрометцентр ожидает в Новосибирской области чуть более прохладную погоду: днем в выходные около +15, +17 градусов. Вероятность выпадения осадков столичные синоптики оценивают в 55-67%. Похожий температурный прогноз дает сервис Weather.com, а вот дожди, по мнению западных синоптиков, возможны только в воскресенье.
У «Яндекс. Погоды» — самый холодный прогноз: +11, +14 градусов днем в субботу и +13, +15 градусов днем в воскресенье. Сервис также считает, что на протяжении всех выходных возможны небольшие дожди.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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