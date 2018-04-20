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Пятница станет последним погожим днем на этой неделе в Москве
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Пятница станет последним погожим днем на этой неделе в Москве 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
"Уже в субботу на погоду столичного региона начнет оказывать влияние атлантический циклон. Ночью облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Под утро в столице плюс 5-7, в области — плюс 3-6. Днем облачно, временами дождь, плюс 16-18 в центре, 13-16 в области", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в ночь на воскресенье в столицу придет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем в городе ожидается плюс 4-6 градусов тепла, а в области — плюс 2-7.
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