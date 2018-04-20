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На площади Победы в Рязани запустили фонтан
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На площади Победы в Рязани запустили фонтан 

АиФ Рязань 44 минуты назад
Остальные фонтаны в городе будут запущены в течение майских праздников.
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