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На площади Победы в Рязани запустили фонтан
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На площади Победы в Рязани запустили фонтан
АиФ Рязань
44 минуты назад
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Остальные фонтаны в городе будут запущены в течение майских праздников.
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