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Картой «Тройка» можно будет платить за проезд в метро Петербурга
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Картой «Тройка» можно будет платить за проезд в метро Петербурга 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Как напомнила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, в прошлом году появились объединенные карты «Тройка-Подорожник» (выпускает Москва) и «Подорожник-Тройка» (выпускает Санкт-Петербург). У них два чипа — каждой из платежных систем, и разные счета. Вице-губернатор и заммэра обсудили возможность интегрировать платежные системы с тем, чтобы в транспорте Санкт-Петербурга можно было платить Московской «Тройкой», а в столичном метро — питерским «Подорожником». На первом этапе предложено внедрить этот сервис в метрополитенах, а затем и в наземном транспорте. О сроках запуска проекта пока умалчивается, но Москва обычно все делает быстро.
Стоит отметить, что карты с двойными чипами пользуются умеренной популярностью: за год «Троек-Подорожников» продали в Москве 40 тысяч, а «Подорожников-Троек» в СПБ — 23 тысячи. И все, кто пользуется, очень довольны: приехал в другой город и не думай, где у них тут билеты продают.
Между тем, в трех популярных автобусных маршрутах NNМ6, 904 и 904к начали принимать оплату картами с PayPass и PayWave, а также Android Pay, Sansung Pay и ApplePay. Эта система работает и на двух трамвайных маршрутах — NN 6 и 27.
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