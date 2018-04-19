Более 60 поездов «Москва» будут курсировать по «фиолетовой» линии метро к концу года

66 поездов нового поколения «Москва» станут курсировать по Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена до конца текущего года.

— 33 поезда вышли на Таганско-Краснопресненскую линию в 2017 году, еще 10 — в первом квартале этого года, — сообщил руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов . — До конца 2018 года мы ожидаем поставку еще 23 новых составов.

В результате менее чем за два года подвижной состав «фиолетово» ветки будет обновлен на 80 процентов, а полностью поезда «Москва» заменят старые составы на Таганско-Краснопресненской линии к концу 2019 года.

Новые поезда «Москва» обладают рядом преимуществ перед старыми составами: они вместительнее (могут перевозить более 1,5 тысячи человек) и обладают лучшей освещенностью, имеют сквозной проход между всеми вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Кроме того, там имеются USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы.