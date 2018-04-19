Почти 250 лифтов заменят в ЮВАО в 2018 году

В рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах в ЮВАО в 2018 году будет заменено 247 лифтов.

— Больше всего лифтов в ЮВАО в этом году заменят в Выхино-Жулебино — 122, — сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Региональная программа капремонта реализуется в столице с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27 749 домов, где запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч объектов лифтового хозяйства.