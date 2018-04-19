Юлиана Княжевская: В ЮВАО появятся поперечные магистрали

Строительство поперечных магистралей является приоритетным направлением развития улично-дорожной сети Юго-Восточного округа.

Юлиана Княжевская. Об этом в интервью окружной газете «Юго-Восточный курьер» рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы

— Создаются новые маршруты проездов в обход перегруженных участков, — отметила Юлиана Княжевская. — В настоящий момент ведется строительство участка Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда, участка Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта. Идет реконструкция Бесединской транспортной развязки на 20-м километре МКАД. Возводится путепровод над Малым кольцом Московской железной дороги, который соединит улицу Пруд Ключики с 1-й Фрезерной улицей.

Кроме того, в соответствии с Адресной инвестиционной программой планируется строительство участка Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и связки хорды с Третьим транспортным кольцом. Запланировано также возведение моста в створе Шоссейной улицы и транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе. Будет проведена реконструкция Донецкой улицы, улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД, трех участков МКАД, 2-го Грайвороновского проезда. Также будет построен участок магистрали Печатники-Братеево от Третьего транспортного кольца до Люблинской улицы и до участка Окской улицы.