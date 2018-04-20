Утром в Петербурге закрыли станцию метро «Старая Деревня»

В утренний час-пик в пятницу, 20 апреля, в Петербурге закрыли станцию «Старая Деревня» на Фрунзенско-Приморской линии.

На платформе обнаружен бесхозный подозрительный предмет. На место происшествия прибыли оперативные службы. Они обследуют территорию. Поезда следуют мимо станции без остановок. В пресс-службе петербургского метрополитена пассажиров просят пересесть на наземный транспорт.

До станции метро «Комендантский проспект» можно добраться автобусом №126 и троллейбусом №25, до станции метро «Пионерская» — автобусом №93 и троллейбусами № 25, 40.