Тарифы на водном общественном транспорте Москвы будут такими же, как на наземном

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Стоимость поездки на водном общественном транспорте Москвы, который планируют запустить в столице, будет такой же, как на всем городском транспорте Москвы. Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов , отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Действительно, планируется общественный транспорт, цена, соответственно, планировалась как у общественного транспорта. Сроки запуска знаем, но пока не скажем, это к департаменту [транспорта]", — сказал он.

Ранее в Москве анонсировались планы по запуску водного общественного транспорта. Прорабатывалось два варианта маршрута: от Тушина до Северного речного вокзала, либо от Печатников до Коломенского.