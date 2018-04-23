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Тарифы на водном общественном транспорте Москвы будут такими же, как на наземном
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Тарифы на водном общественном транспорте Москвы будут такими же, как на наземном 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Московский Монитор
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стоимость поездки на водном общественном транспорте Москвы, который планируют запустить в столице, будет такой же, как на всем городском транспорте Москвы. Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Действительно, планируется общественный транспорт, цена, соответственно, планировалась как у общественного транспорта. Сроки запуска знаем, но пока не скажем, это к департаменту [транспорта]", — сказал он.
Ранее в Москве анонсировались планы по запуску водного общественного транспорта. Прорабатывалось два варианта маршрута: от Тушина до Северного речного вокзала, либо от Печатников до Коломенского.
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