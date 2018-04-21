Музей транспорта появится в столице

Московский музей транспорта появится на базе трамвайно-троллейбусного депо. Об этом журналистам рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

Правительство Москвы поддержало инициативу ГУП «Мосгортранс», таксомоторных и частных предприятий перевозчиков сделать большой московский музей транспорта на базе нашего старого трамвайно-троллейбусного депо. Там будет большая экспозиция, посвященная городскому транспорту, его истории, и мы постараемся, чтобы экспозиция там постоянно менялась и обновлялась. Надеемся, что и другие города России и Европы, у которых есть такие музеи, смогут поставлять нам свои образцы. Мы хотим, чтобы там было все связанное с общественным транспортом, начиная с билетов и заканчивая подвижным составом», — сказал М. Ликсутов

Он добавил, что будет продолжена работа по собиранию коллекции столичных трамваев. «Есть задача, чтобы вся линейка которая работала в Москве , начиная с конки, была у нас и представлена на нашем ретро-параде», — пояснил заммэра.

М. Ликсутов также отметил, что на создание музея понадобится несколько лет.