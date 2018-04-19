После ЧМ-2018 в Москве запустят проекты по прокату самокатов и безстанционному велопрокату

После чемпионата мира по футболу 2018 года столичные власти планируют запустить пилотные проекты по прокату самокатов и безстанционному велопрокату. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"После ЧМ-2018 мы решили сделать пилот по велопрокату. Также к нам обратились компании по проекту самокатов мускульных и электрических. Мы будем тестировать эти проекты в качестве пилота после ЧМ-2018. Даже каршеринговые компании хотят заниматься прокатом самокатов", — сказал он, передает Агентство «Москва»

Ранее Ликсутов сообщил, что через 10-15 лет в Москве могут появиться беспилотные электробусы. Он добавил, что сроки будут зависеть от времени разработок и тестирования.

Заммэра также рассказал, что к концу 2019 года по Москве будет курсировать порядка 600 электробусов. Первые электробусы могут выйти на линию уже до сентября этого года. По словам Ликсутова, в конце 2019 года Москва по количеству электробусов войдет в тройку мировых лидеров.