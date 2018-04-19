Фотоконкурс покажет самые интересные ракурсы столичных улиц, площадей и парков

Стартовал конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018». Уже идет прием заявок.

В шестой раз столичный Департамент градостроительной политики проводит конкурс городской фотографии.

— Важно, чтобы в своих работах участники смогли отразить наиболее значимые, позитивные, по их мнению, изменения, произошедшие в городе за последнее время, — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

По его словам, оценивать участников будет профессиональное жюри в каждой номинации. В этом году предлагается четыре раздела для фоторабот. Так, в номинации «Архитектура» нужно сделать акцент на одном здании, интерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства. «Динамика мегаполиса» должна отражать развитие транспортной системы города, показать знаковые стройки или продемонстрировать задумку фотографа, связанную с бизнесом в Москве.

А вот в номинации «Пейзаж» природные уголки столицы можно снимать с разных ракурсов — хоть с нижнего, хоть с верхнего.

Задача тех, кто выберет тему «Москва и москвичи. Комфортный город» состоит в том, чтобы подробнее через портреты рассказать о жизни в столице.

— Кроме того, подписчики страниц департамента в социальных сетях выберут победителя в номинации «Народное голосование», а посетители выставки финалистов конкурса смогут не только оценить мастерство фотографов, но и насладиться городскими пейзажами и необычными ракурсами знакомых московских улочек, — добавил Левкин.

Согласно условиям конкурса, профессиональные фотографы и любители могут направить на электронный адрес Департамента градостроительной политики Москвы dgp.mos@yandex.ru не более трех работ. Важное условие — снимки должны быть сделаны после 1 августа 2017 года на территории Москвы.

Победителей ждут награды, в том числе участие в выставках в парке «Зарядье».