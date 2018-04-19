«Грузовой каркас» в столице расширят до конца года 

Столичные власти подтвердили, что «грузовой каркас» будет расширен до конца 2018 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Грузовой каркас" появится во всех округах Москвы. В большинстве округов он появится уже в этом году", — передает его слова Агентство «Москва». Он отметил, что сейчас «грузовой каркас» есть только в трех округах Москвы.
Так называемый «грузовой каркас» действует в столице с 2014 года. Он предполагает, что фуры массой более 2,5 тонны не заезжают в жилые районы, а двигаются только по разрешенным улицам. Грузовикам можно съезжать с каркаса, если автомобиль обслуживает предприятия или граждан, находящихся в обозначенной дорожным знаком зоне.
На решение властей ввести грузовой каркас на севере и северо-востоке столицы повлияло мнение пользователей сервиса «Активный гражданин».