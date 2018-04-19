«Грузовой каркас» в столице расширят до конца года

"Грузовой каркас" появится во всех округах Москвы . В большинстве округов он появится уже в этом году", — передает его слова Агентство «Москва» . Он отметил, что сейчас «грузовой каркас» есть только в трех округах Москвы.

Так называемый «грузовой каркас» действует в столице с 2014 года. Он предполагает, что фуры массой более 2,5 тонны не заезжают в жилые районы, а двигаются только по разрешенным улицам. Грузовикам можно съезжать с каркаса, если автомобиль обслуживает предприятия или граждан, находящихся в обозначенной дорожным знаком зоне.

На решение властей ввести грузовой каркас на севере и северо-востоке столицы повлияло мнение пользователей сервиса «Активный гражданин».