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«Грузовой каркас» в столице расширят до конца года
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«Грузовой каркас» в столице расширят до конца года 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Столичные власти подтвердили, что «грузовой каркас» будет расширен до конца 2018 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Грузовой каркас" появится во всех округах Москвы. В большинстве округов он появится уже в этом году", — передает его слова Агентство «Москва». Он отметил, что сейчас «грузовой каркас» есть только в трех округах Москвы.
Так называемый «грузовой каркас» действует в столице с 2014 года. Он предполагает, что фуры массой более 2,5 тонны не заезжают в жилые районы, а двигаются только по разрешенным улицам. Грузовикам можно съезжать с каркаса, если автомобиль обслуживает предприятия или граждан, находящихся в обозначенной дорожным знаком зоне.
На решение властей ввести грузовой каркас на севере и северо-востоке столицы повлияло мнение пользователей сервиса «Активный гражданин».
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