Власти Москвы не обсуждают введение платы за въезд в центр

Вопрос введения платного въезда для автомобилей в центр Москвы не обсуждается, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов «Мы этот вопрос не обсуждаем в правительстве Москвы », — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения платы за въезд в центр Москвы. Он также посоветовал москвичам ездить на общественном транспорте. «Пользуйтесь городским транспортом и все станет хорошо», — сказал Ликсутов.