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Власти Москвы не обсуждают введение платы за въезд в центр
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Власти Москвы не обсуждают введение платы за въезд в центр 

Rambler News Service 16 минут назад
Вопрос введения платного въезда для автомобилей в центр Москвы не обсуждается, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Мы этот вопрос не обсуждаем в правительстве Москвы», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения платы за въезд в центр Москвы.
Он также посоветовал москвичам ездить на общественном транспорте. «Пользуйтесь городским транспортом и все станет хорошо», — сказал Ликсутов.
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