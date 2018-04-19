Столичное метро пополнится почти 600 вагонами

Власти московской подземки намерены запустить на пяти линиях дополнительно 594 вагона нового поколения. Об этом объявил заммэра Москвы Максим Ликсутов , передал «Интерфакс»

Чиновник также назвал стоимость обслуживания новой техники. Согласно контракту, который заключается на 30 лет, правительство заплатит около 51 миллиарда рублей на сервисные расходы. Филевская линия метро должна получить особые модели вагонов, которые будут утеплены, а сидения в голове состава будут развернуты по ходу движения.

Эти вагоны будут поставляться на Филевскую,

Калужской-Рижскую, новую Кожуховскую, Сокольническую, а также для окончания обновления подвижного состава на Таганской-Краснопресненской

линии

— Максим Ликсутов

За прошедшие три года Москва обновила чуть менее половины техники системы подземного транспорта. К концу программы, который намечен на 2020 год, руководство метрополитена закупит еще более полутора тысяч вагонов.

Кроме того, Ликсутов отметил, что заключение контрактов жизненного цикла позволит бюджету сэкономить до 20% от затрат на обслуживание составов. Ранее он заявил об увеличении парка техники на фиолетовой ветке. До конца текущего года на ней начнут ходить 23 новых машины.