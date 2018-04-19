В Москве открылся юбилейный ММКФ

Юбилейный Московский международный кинофестиваль открылся в столице

Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в четверг вечером в Москве в кинотеатре "Россия": президент смотра Никита Михалков не смог удержаться от шутки про Британию, а почетный приз был вручен Олегу Табакову посмертно.

Церемонию открыл министр культуры РФ Владимир Мединский. В начале он зачитал приветственную телеграмму от президента РФ Владимира Путина и добавил несколько слов от себя.

"История Московского фестиваля знает огромное количество блестящих, ярких имен, которые были открыты фестивалем, вписаны в бессмертные страницы и мирового, и отечественного киноискусства", — сказал министр.

Также Мединский затронул свою любимую тему — об успехе отечественного кинематографа. По его данным, по состоянию на сегодняшний день каждый второй зритель в кинотеатре посмотрел российское кино.

"Такой доли не было никогда со времен Советского Союза. Это результат вашего таланта — не только режиссеров, актеров, но и продюсеров, которые умеют бороться за нашего зрителя. Спасибо вам огромное. Я бы хотел, чтобы ММКФ открыл новые яркие таланты, которых ждёт наш зритель", — добавил Мединский.

Ведущие Игорь Верник Аглая Тарасова представили призы фестиваля — шесть Серебряных Святых Георгиев и два Золотых Святых Георгия — Гран-при и почетный приз за вклад в кинематограф.

"Специальный приз Золотой Святой Георгий получает мой коллега по сцене, учитель Олег Павлович Табаков", — сказал ведущий церемонии, актер Игорь Верник.

"Мы — ученики Олег Павловича — знаем, что он любил. Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы", — рассказал руководитель "Табакерки", актер Владимир Машков.

Он поблагодарил своего "отца" за подаренную ему творческую судьбу. Приз за великого актера получил его сын, актер Павел Табаков

"Завтра 40 дней, и будет вдвойне памятно, что это было сделано накануне. Он будет рад", — сказал Павел Табаков.

Сотни гостей открытия встали со своих мест, чтобы почтить память актера и преподавателя минутой молчания.

Скованные одной цепью

Верный традициям смотра, для вручения золотой цепи от известной ювелирной компании председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса") на сцену поднялся президент ММКФ Никита Михалков.

"Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность тем, кто дал картины в конкурс и внеконкурсные программы и выразить благодарность жюри. А также выразить благодарность кинематографистам из Британии, которые не побоялись, что будут здесь отравлены", — пошутил Михалков под общий смех зала.

Михалков вручил Дель Брокко цепь председателя жюри и рассказал о власти, которую она дает. "Когда председатель жюри получает такую цепь, у него первое желание уехать, но у тебя не получится, потому что она тяжелая. Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах, как нас учат в Гааге Лиссабоне и других городах, где нас так любят", — рассказал Михалков Брокко про все радости управления жюри.

Брокко поблагодарил за честь, добавив по-русски: "Спасибо!".

"Для меня большая честь и огромное удовольствие быть председателем такого жюри. Кино — это искусство, которое лучше всего объединяет людей, оно инклюзивно", — сказал Брокко.

Михалков и Брокко по заведённой традиции вместе хлопнули кинохлопушкой со словами: "Фестиваль открыт!". После зрителям показали итальянский психологический триллер Ферзана Озпетек " Неаполь под пеленой".

Фестиваль пройдет в столице с 19 по 26 апреля.