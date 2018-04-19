Ежегодный прирост мотоциклов в Москве составляет порядка 30%

Количество мотоциклов в Москве ежегодно возрастает на 20-30%, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов

«Растет количество мотоциклистов (в Москве — ред.) на 20-30% в год. Количество ДТП с мотоциклистами в 2017 году снизилось на 40% по сравнению с 2016 годом», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что количество велосипедистов в столице растет на 15-20% в год. Количество дорожно-транспортных происшествий с велосипедистами в минувшем году сократилось на 30%.

Динамика положительная и имеет хорошую тенденцию, подчеркнул он.

«5 мая будет городское мотооткрытие сезона. Начало на Сахарова, как и в прошлом году, ждем 3 тысячи мотоциклистов», — сказал Ликсутов.