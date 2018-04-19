Взять самокат напрокат в Москве можно будет после ЧМ-2018

После проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года столичные власти планируют запустить пилотные проекты по прокату самокатов и безстанционному велопрокату. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, две каршеринговые компании подали заявки на предоставление услуг по прокату самокатов.

Ранее сообщалось, что оператор каршеринга «Делимобиль» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Делисамокат».

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