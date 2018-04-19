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«Грузовой каркас» Москвы планируют расширить в 2018 году
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«Грузовой каркас» Москвы планируют расширить в 2018 году 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Проект «Грузовой каркас» в столице будет расширен до конца года, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
«Грузовой каркас» появится во всех округах Москвы. В большинстве округов он появится уже в этом году», — сказал Ликсутов.
Он также сообщил, что пока «грузовой каркас» есть в трех округах столицы.
В ноябре 2014 года в Восточном административном округе Москвы был реализован проект «Грузовой каркас», в рамках которого было определено 86 улиц, по которым разрешено транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. С 1 декабря 2016 года его также ввели в Северном и Северо-Восточном округах столицы.
Решение о введении проекта в этих округах было принято в связи с высокой интенсивностью движения грузового транспорта. При этом для определения перечня улиц учитывались шумовые и экологические показатели.
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