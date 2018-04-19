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Персонификация карт «Тройка» может быть применена в 2019 году
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Персонификация карт «Тройка» может быть применена в 2019 году 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Персонификацию проездных транспортных карт «Тройка» могут ввести в 2019 году, в ближайшее время будет объявлен конкурс на доработку билетной системы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
«К сожалению, персонификация (будет — ред.) только в следующем году. Поместить на действующей билетной системе качественно все это не можем. Переживаем за то, что не сможем персональный баланс ввести четко в соответствии с данными. Есть требования по защите персональных данных. Это требует большой доработки системы. Мы хотим сделать новую систему билетную, готовим конкурс по этому поводу, готовим техзадание, в рамках него будут все доработки», — сказал Ликсутов.
Многофункциональная карта «Тройка» была введена в столице в 2013 году. В настоящий момент реализовано более 17 миллионов карт — это одно из самых популярных транспортных решений в мире. Сегодня около 90% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд с помощью «Тройки». Доля пассажиров в метро — 89,4%, в наземном транспорте — 90,6%.
Для владельцев карт в Москве организовано более 50 тысяч точек прямого и удаленного пополнения. Кроме того, пополнять карту, а также записывать на нее билеты, можно с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».
В метро Москвы также продаются кольца и браслеты с чипом Карты «Тройка». Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.
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