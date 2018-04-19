Беспилотные электробусы могут появиться в столице через 10–15 лет

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"Электробус может легко стать беспилотным транспортом. И мы верим, что будущее за таким инновационным транспортом, в том числе в Москве ", — передает его слова Агентство «Москва» . Он добавил, что сроки будут зависеть от времени разработок и тестирования.

Заммэра также рассказал, что к концу 2019 года по Москве будет курсировать порядка 600 электробусов. Первые электробусы могут выйти на линию уже до сентября этого года. По словам Ликсутова, В конце 2019 года Москва по количеству электробусов войдет в тройку мировых лидеров.

Внешний дизайн электробусов будет выполнен в стилистике московского транспорта. Кузов машины будет голубого цвета. На боковую часть нанесут яркий рисунок. Также на боку установят видеоэкран с информацией о маршрутах, а над лобовым стеклом будет широкий маршрутоуказатель в виде светодиодного табло. Это позволит пассажирам видеть и узнавать свой маршрут издалека.

Чиновник добавил, что переобучение на право управления электробусом прошли уже 80 водителей троллейбуса. Для этого водителям нужно сдать специализированный экзамен. Уже в этом году городу понадобится 230 таких специалистов.