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Беспилотные электробусы могут появиться в столице через 10–15 лет
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Беспилотные электробусы могут появиться в столице через 10–15 лет 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Электробус может легко стать беспилотным транспортом. И мы верим, что будущее за таким инновационным транспортом, в том числе в Москве", — передает его слова Агентство «Москва». Он добавил, что сроки будут зависеть от времени разработок и тестирования.
Заммэра также рассказал, что к концу 2019 года по Москве будет курсировать порядка 600 электробусов. Первые электробусы могут выйти на линию уже до сентября этого года. По словам Ликсутова, В конце 2019 года Москва по количеству электробусов войдет в тройку мировых лидеров.
Внешний дизайн электробусов будет выполнен в стилистике московского транспорта. Кузов машины будет голубого цвета. На боковую часть нанесут яркий рисунок. Также на боку установят видеоэкран с информацией о маршрутах, а над лобовым стеклом будет широкий маршрутоуказатель в виде светодиодного табло. Это позволит пассажирам видеть и узнавать свой маршрут издалека.
Чиновник добавил, что переобучение на право управления электробусом прошли уже 80 водителей троллейбуса. Для этого водителям нужно сдать специализированный экзамен. Уже в этом году городу понадобится 230 таких специалистов.
Ранее Сергей Собянин предложил создать для водителей троллейбуса возможность облегченного перехода на управление электробусом.
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