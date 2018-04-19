Ликсутов рассказал о дизайне электробусов

Дизайн электробусов в Москве будет выполнен в стилистике столичного транспорта

Максим Ликсутов. Внешний дизайн электробусов, которые начнут курсировать в столице уже в этом году, будет выполнен в стилистике московского транспорта. Кузов машины будет окрашен в голубой цвет, что соответствует цвету столичного наземного городского пассажирского транспорта, сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы

"Дизайн электробуса выполнен в едином стиле подвижного состава московского транспорта, включающий автобусы, трамваи и поезда метро", — сказал он.

Кузов электробуса окрашен в голубой цвет. Боковая часть оформлена ярким рисунком, "выделяющим его среди других автобусов как новый экологичный вид транспорта". Также на боковой части разместится видеоэкран с информацией о маршрутах. Широкий маршрутоуказатель над лобовым стеклом будет выполнен в виде светодиодного табло и позволит пассажирам видеть и узнавать свой маршрут издалека.

Первые машины будут запущены по городским маршрутам в 2018 году. Для этих целей в столице планируют закупать ежегодно до 300 машин по контракту жизненного цикла.

Проект технического задания предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях.

Машина должна эксплуатироваться при значениях температуры воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.