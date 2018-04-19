Поезда «Москва» появятся еще на четырех линиях метро

Поезда «Москва» появятся еще на четырех линиях столичного метро: Сокольнической, Калужско-Рижской, будущей Кожуховской, которая сейчас достраивается и Филевской. Город объявит закупку на поставку еще 594 вагонов. Об этом на встрече с журналистами сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов

Начальная стоимость контракта составит 51,05 млрд рублей.

Заммэра отметил, что составы будут несколько иной модификации, чем те, что сейчас поставляются на Таганско-Краснопресненскую ветку. В них планируется увеличить информационные табло над дверями, обивку сидений заменить на тканевую. Кроме того, в составах, которые пойдут на Филевскую ветку, утеплят кабину машиниста и салон, поезд покроют специальным составом, увеличивающий срок службы при эксплуатации под открытым небом, а в первом и последнем вагонах сидения поставят так, чтобы было удобно смотреть в окно.