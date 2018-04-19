Ещё
Поезда «Москва» появятся еще на четырех линиях метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезда «Москва» появятся еще на четырех линиях метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИАМО
Поезда «Москва» появятся еще на четырех линиях столичного метро: Сокольнической, Калужско-Рижской, будущей Кожуховской, которая сейчас достраивается и Филевской. Город объявит закупку на поставку еще 594 вагонов. Об этом на встрече с журналистами сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов.
Начальная стоимость контракта составит 51,05 млрд рублей.
Заммэра отметил, что составы будут несколько иной модификации, чем те, что сейчас поставляются на Таганско-Краснопресненскую ветку. В них планируется увеличить информационные табло над дверями, обивку сидений заменить на тканевую. Кроме того, в составах, которые пойдут на Филевскую ветку, утеплят кабину машиниста и салон, поезд покроют специальным составом, увеличивающий срок службы при эксплуатации под открытым небом, а в первом и последнем вагонах сидения поставят так, чтобы было удобно смотреть в окно.
Российская Газета: последние новости
Реставрация Северного речного вокзала в Москве займет два года Пригородные электрички интегрируют с поездами МЦД Названы наиболее востребованные профессии в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение315
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии366
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет52
РФ и США могут прервать авиасообщение335
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег179
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение