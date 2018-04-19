Поезда «Москва» появятся еще на 4 линиях метро

Новые поезда «Москва» поступят на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Сокольническую линии столичного метрополитена, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы , руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«В ближайшее время метрополитен московский разместит конкурс на поставку 594 вагонов по контракту жизненного цикла. Вагоны пойдут на Филевскую линию, Калужско-Рижскую, Кожуховскую, Сокольническую и окончание Таганско-Краснопресненской. Отличие в требованиях есть у новой серии, но они носят не технический характер, а касаются комфорта пассажиров», — сказал Ликсутов.

LCD-экраны с тач-схемами метро, расположенные в вагонах, будут больше по диагонали. Обивка сидений будет из текстильной ткани.

«На Филевской линии будет вообще отдельное исполнение вагонов, так как она открытая, пол и стены кабины машиниста будут иметь дополнительное утепление, пол в районе рабочего места — с подогревом регулируемым, покрытие поезда — специальное, связанное с работой на открытом воздухе и солнцем. Будут кнопки на Филевской линии, как на МЦК, — «открыть» и «не открывать, если нет людей». В головных вагонах будут расположены (сиденья — ред.) по и против хода, как в электричках, по схеме «2+1» согласно пожеланиям пассажиров», — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что речь идет о поставке поездов новейшего поколения «Москва».

Ликсутов добавил, что жизненный цикл поездов составит 30 лет. Начальная цена закупки составов — 51,05 миллиарда рублей.

Поезда нового поколения «Москва» вместительнее прежних: они могут перевозить более 1,5 тысяч человек. У них сквозной проход между вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. В вагонах также установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы, которые помогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Сейчас такие составы курсируют по Таганско-Краснопресненской линии.