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Первую очередь розовой ветки метро в Москве запустят к концу лета
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Первую очередь розовой ветки метро в Москве запустят к концу лета 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
До конца лета в Москве должен быть запущен первый участок Кожуховской линии метрополитена из четырех станций от «Некрасовки» до «Косино», передает НСН.
Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Одновременно предполагается ввести первую очередь электродепо «Руднево», которое будет обеспечивать техобслуживание, ремонт и стоянку поездов этой линии. Полностью запустить розовую ветку метро планируется в 2019 году.
Напомним, что единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро выступает компания «Мосинжпроект».
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