Первую очередь розовой ветки метро в Москве запустят к концу лета

До конца лета в Москве должен быть запущен первый участок Кожуховской линии метрополитена из четырех станций от «Некрасовки» до «Косино», передает НСН.

Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Одновременно предполагается ввести первую очередь электродепо «Руднево», которое будет обеспечивать техобслуживание, ремонт и стоянку поездов этой линии. Полностью запустить розовую ветку метро планируется в 2019 году.

Напомним, что единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро выступает компания «Мосинжпроект».