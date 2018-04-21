Готовность строящихся станций «розовой» ветки метро составляет более 70%

Строительство Кожуховской линии московского метро идет хорошими темпами, готовность станций превышает 70%, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«К концу лета мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Например, «Некрасовка» готова уже на 92%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, в сложнейших условиях строится станция «Косино».

«Здесь соединяются две ветки метро, увязка с железной дорогой, щиты проходят под двумя действующими тоннелями. Несмотря на это, все работы идут по плану», — отметил заммэра.

Он добавил, что станция «Косино» готова на 72%. Она находится за МКАД, между Лермонтовским проспектом и Рязанским направлением Московской железной дороги возле платформы «Косино». На базе станции появится одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который сможет принимать более 200 тысяч человек в сутки.

Также на Кожуховской линии метро строятся станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На шести из них появятся ТПУ.