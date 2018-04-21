Ещё
Готовность строящихся станций «розовой» ветки метро составляет более 70%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На майские праздники планировались теракты
На майские праздники планировались теракты

Готовность строящихся станций «розовой» ветки метро составляет более 70% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство Кожуховской линии московского метро идет хорошими темпами, готовность станций превышает 70%, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«К концу лета мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Например, «Некрасовка» готова уже на 92%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в сложнейших условиях строится станция «Косино».
«Здесь соединяются две ветки метро, увязка с железной дорогой, щиты проходят под двумя действующими тоннелями. Несмотря на это, все работы идут по плану», — отметил заммэра.
Он добавил, что станция «Косино» готова на 72%. Она находится за МКАД, между Лермонтовским проспектом и Рязанским направлением Московской железной дороги возле платформы «Косино». На базе станции появится одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который сможет принимать более 200 тысяч человек в сутки.
Также на Кожуховской линии метро строятся станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На шести из них появятся ТПУ.
РИАМО: последние новости
Парк Горького в Москве закрыли для посещения из‑за штормового предупреждения Штормовой ветер на западе Москвы срывает светофоры и дорожные знаки Поезда встали на «красной» ветке метро Москвы из‑за инцидента с пассажиром
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу168
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина85
Трагедия армянского протеста165
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Киев заявил о задержании «российского шпиона»348
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение