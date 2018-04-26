«Активные граждане» выберут название для 15-й ветки метро

Участники проекта "Активный гражданин" выберут название 15-й линии московского метро. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Участники голосования смогут отдать свой голос за названия "Некрасовская" и "Кожуховская" или предложить свой вариант. В столичной подземке отметили, что открытия линии ждут более миллиона москвичей. Она соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться районом Некрасовка.

Ранее "активные граждане" решили, что на карте метро эта ветка будет обозначаться розовым цветом. За него проголосовали 71,15% участников опроса.

Розовая ветка станет одной из самых длинных среди всех строящихся линий. На ней будет восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Общая длина линии составит более 15 километров.

Ранее стало известно, что первый участок Кожуховской линии метро откроют уже этим летом. Поезда поедут по новой "розовой ветке" в августе. Об этом сообщили в столичной мэрии. Отрезок, на котором завершаются работы, включает в себя четыре станции: "Косино", "Улицу Дмитриевского", "Лухмановскую" и "Некрасовку".