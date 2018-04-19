Москва намерена до 2020 года закупить 1600 вагонов для метрополитена

Москва планирует закупить для метрополитена 1,6 тыс. вагонов в 2018-2020 годах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

«В ближайшее время метрополитен разместит заказ на поставку 594 вагонов по контракту жизненного цикла сроком 30 лет и стоимостью 51,05 млрд рублей», — сказал он и уточнил, что всего до 2020 года будет закуплено для метрополитена 1,6 тыс. вагонов.

Вагоны будут направлены на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Таганско-Креснопресненскую линии, пояснил Ликсутов.

Московский метрополитен в 2010-2017 годах приобрел 1,9 тыс. вагонов, что позволило обновить парк вагонов на 40%.