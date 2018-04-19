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Москва намерена до 2020 года закупить 1600 вагонов для метрополитена
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Москва намерена до 2020 года закупить 1600 вагонов для метрополитена 

Rambler News Service 1 час назад
Москва планирует закупить для метрополитена 1,6 тыс. вагонов в 2018-2020 годах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«В ближайшее время метрополитен разместит заказ на поставку 594 вагонов по контракту жизненного цикла сроком 30 лет и стоимостью 51,05 млрд рублей», — сказал он и уточнил, что всего до 2020 года будет закуплено для метрополитена 1,6 тыс. вагонов.
Вагоны будут направлены на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Таганско-Креснопресненскую линии, пояснил Ликсутов.
Московский метрополитен в 2010-2017 годах приобрел 1,9 тыс. вагонов, что позволило обновить парк вагонов на 40%.
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