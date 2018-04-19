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Рядом со станцией метро «Ховрино» в Москве построят автовокзал
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Рядом со станцией метро «Ховрино» в Москве построят автовокзал 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Около станции столичного метро «Ховрино» построят автовокзал, в перспективе эта станция станет частью транспортно-пересадочного узла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Автовокзал появится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Градостроительно-земельная комиссия предоставила ГУП «Московский метрополитен» земельный участок площадью 6,5 гектара для строительства здания автовокзала», — говорится в сообщении.
Общая площадь строения составит 10,4 тысячи квадратных метров. Там планируется разместить кафе, зал ожидания для пассажиров, небольшие торговые залы, комнату матери и ребенка, а также помещение для обслуживания автобусов.
Рядом со зданием автовокзала будут находиться перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта, а также разворотная площадка междугородних автобусов.
Чтобы повысить пропускную способность дорог в районе станции метро «Ховрино», планируется строительство эстакады от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда, боковых проездов вдоль улицы Дыбенко и реконструкция улицы Дыбенко и Прибрежного проезда.
Кроме того, появится плоскостная перехватывающая парковка. Все это позволит создать на базе станции метро «Ховрино» полноценный транспортно-пересадочный узел.
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