Рядом со станцией метро «Ховрино» построят автовокзал

Около станции метро «Ховрино» построят автовокзал. Он появится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Градостроительно-земельная комиссия предоставила ГУП «Московский метрополитен» земельный участок площадью 6,5 гектара для строительства здания автовокзала.

Общая площадь строения составит 10,4 тысячи квадратных метров. Там планируется разместить кафе, зал ожидания для пассажиров, небольшие торговые залы, комнату матери и ребенка, а также помещение для обслуживания автобусов.

Рядом со зданием автовокзала будут находиться перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта, а также разворотная площадка междугородних автобусов.

Чтобы повысить пропускную способность дорог в районе станции метро «Ховрино», планируется строительство эстакады от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда, боковых проездов вдоль улицы Дыбенко и реконструкция улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Кроме того, появится плоскостная перехватывающая парковка. Все это позволит создать на базе станции метро «Ховрино» полноценный транспортно-пересадочный узел.