Ещё
Рядом со станцией метро «Ховрино» построят автовокзал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рядом со станцией метро «Ховрино» построят автовокзал 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Около станции метро «Ховрино» построят автовокзал. Он появится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Градостроительно-земельная комиссия предоставила ГУП «Московский метрополитен» земельный участок площадью 6,5 гектара для строительства здания автовокзала.
Общая площадь строения составит 10,4 тысячи квадратных метров. Там планируется разместить кафе, зал ожидания для пассажиров, небольшие торговые залы, комнату матери и ребенка, а также помещение для обслуживания автобусов.
Рядом со зданием автовокзала будут находиться перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта, а также разворотная площадка междугородних автобусов.
Чтобы повысить пропускную способность дорог в районе станции метро «Ховрино», планируется строительство эстакады от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда, боковых проездов вдоль улицы Дыбенко и реконструкция улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Кроме того, появится плоскостная перехватывающая парковка. Все это позволит создать на базе станции метро «Ховрино» полноценный транспортно-пересадочный узел.
Mos.ru: последние новости
Самое время: центры госуслуг обновили графики средней загрузки Малую Дмитровку и Большой Путинковский переулок закроют для проезда 19 апреля Выплаты московским донорам увеличат на 20 процентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300915
Болгария: спасибо России, но…411
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня10
Меркель поедет в Вашингтон защищать Москву60
Американские ракеты напугали россиян30
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение