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Поезда «Москва» появятся еще на четырех линиях метро
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Поезда «Москва» начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Поезда нового поколения со сквозным проходом "Москва" запустят еще на четырех линиях столичной подземки, сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"В 2017 году на Таганско-Краснопресненскую линию вышли 33 поезда, в первом квартале 2018 года — еще 10 поездов. До конца 2018 года ожидается поставка 23 составов. Также поезда выйдут на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Сокольническую линии", — сказал он.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на поставку 594 вагонов новой серии.
Поезда нового поколения "Москва" вместительнее, они оснащены более широкими дверными проемами со световой и звуковой индикацией, современными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. В поездах есть сквозные проходы между вагонами и установлены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.
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