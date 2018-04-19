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На первых двух маршрутах МЦД будет смешанное движение электричек и предназначенных для проекта поездов
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На первых двух маршрутах МЦД будет смешанное движение электричек и предназначенных для проекта поездов 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: РИАМО
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Первый этап — запуск в следующем году. Нам поставили задачу, чтобы ни одна электричка не отменялась. Движение на двух диаметрах МЦД-1 (Лобня-Одинцово — прим. Агентства «Москва) и МЦД-2 (Нахабино-Подольск) будет смешанное. Все поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут в час пик. Причем это будут как поезда МЦД, так и электрички. Это программа первого этапа. Таким образом, вокзал будет конечной станцией только для экспрессов. Остальные поезда будут проходить их насквозь», — пояснил М. Ликсутов.
Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» подписали договор на поставку электропоездов для МЦД. Как пояснили в дирекции по внешним связям ЗАО «Трансмашхолдинг» (ОАО «Тверской вагоностроительный завод» входит в его структуру), завод и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Общая стоимость поездов — 11,7 млрд руб. Первые девять составов будут переданы заказчику в III квартале 2018 г., в IV квартале — все остальные.
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