Движение поездов по Московским центральным диаметрам будет смешанным

Движение пригородных поездов по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет осуществляться без отмены существующих электропоездов с интервалом 5-6 минут, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы , руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«Первый этап МЦД — это запуск в следующем году. Движение будет смешанное, чтобы ни одна из действующих электричек не отменялась. Мы посмотрели, что можно добавить, чтобы расписание сразу же на первом этапе было 5-6 минут между поездами, которые будет проходить насквозь через Белорусский и Савеловский вокзалы по МЦД-1», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что по данному диаметру поезда от Одинцова до Лобни будут ходить каждые 5-6 минут посредством комбинаций.

Московские центральные диаметры — это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем . Их преимущества по сравнению с электричками — минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.