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Движение поездов по Московским центральным диаметрам будет смешанным
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Движение поездов по Московским центральным диаметрам будет смешанным 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Движение пригородных поездов по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет осуществляться без отмены существующих электропоездов с интервалом 5-6 минут, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Первый этап МЦД — это запуск в следующем году. Движение будет смешанное, чтобы ни одна из действующих электричек не отменялась. Мы посмотрели, что можно добавить, чтобы расписание сразу же на первом этапе было 5-6 минут между поездами, которые будет проходить насквозь через Белорусский и Савеловский вокзалы по МЦД-1», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что по данному диаметру поезда от Одинцова до Лобни будут ходить каждые 5-6 минут посредством комбинаций.
Московские центральные диаметры — это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества по сравнению с электричками — минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.
Первые два диаметра (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) планируют открыть к концу 2018 — началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.
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