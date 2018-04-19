Филиал Эрмитажа построят на территории бывшего ЗИЛа

Московский филиал Эрмитажа построят на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ». Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина

Новый музей расположат на участке площадью 0,64 гектара в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Это практически центр строящегося квартала «ЗИЛАРТ».

Здание в 15,28 тысячи квадратных метров построят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет. Завершить строительство планируется к 2024 году.