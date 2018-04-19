Филиал Эрмитажа построят на территории бывшего ЗИЛа 

Московский филиал Эрмитажа построят на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ». Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Новый музей расположат на участке площадью 0,64 гектара в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Это практически центр строящегося квартала «ЗИЛАРТ».
Здание в 15,28 тысячи квадратных метров построят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет. Завершить строительство планируется к 2024 году.
Всего на заседании ГЗК были приняты решения о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, в случае их реализации в Москве будет построено и реконструировано 30,5 тысячи «квадратов» недвижимости. Среди них жилье (13,2 тысячи квадратных метров), административно-офисные здания (3,4 тысячи «квадратов»), а также 7,9 тысячи квадратных метров промышленных зданий и шесть тысяч квадратных метров иной недвижимости.