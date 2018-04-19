Кино-телецентр «Красная звезда» могут построить в районе Сокольники

Кино-телецентр «Красная звезда» и автомобильный центр могут построить на ул. 1-я Рыбинская в районе Сокольники. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 19 апреля 2018 г., одобрила проект планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом №3898, полосой отвода Московской железной дороги района Сокольники (ВАО), для дальнейшего вынесения на публичные слушания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект планировки охватывает площадь в 14,7 га, реорганизации подлежит участок площадью 3,7 га по адресу: ул. 1-я Рыбинская, вл. 1.

«На нем предполагается строительство кино-телецентра ОАО «ТО „Красная звезда“ и автомобильного центра с комплексом сопутствующих услуг. Суммарная поэтажная площадь телецентра составит 17,9 тыс. кв. м, автоцентра — 55,4 тыс. кв. м», — отмечается в сообщении.