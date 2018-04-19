Фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллиона человек 

Столичный фестиваль «Пасхальный дар», который проходил с 7 по 15 апреля, посетили более 4,7 миллиона человек. За время проведения мероприятия удалось собрать 12 миллионов рублей пожертвований, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
«В воскресенье закрылись площадки фестиваля «Пасхальный дар». Более 4,7 миллионов москвичей и туристов стали гостями фестиваля. За девять пасхальных дней было собрано 12 миллионов рублей пожертвований и средства продолжают поступать. Все они будут направлены на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности. Спасибо всем, кто пожертвовал свои деньги», — написал Мэр на своем сайте.
Напомним, гости столичного фестиваля смогли попробовать более 30 видов традиционных пасхальных куличей, например сибирский с кедровым орехом и еловой щепой или цитрусовый с инжиром и кумкватом. На Юго-Западе Москвы центральной площадкой стала Профсоюзная улица, владение 41. Сюда, в Черемушки, приезжали отмечать Пасху и столичный градоначальник вместе с Патриархом всея Руси Кириллом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.