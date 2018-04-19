Фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллиона человек

Сергей Собянин. Столичный фестиваль «Пасхальный дар», который проходил с 7 по 15 апреля, посетили более 4,7 миллиона человек. За время проведения мероприятия удалось собрать 12 миллионов рублей пожертвований, сообщил Мэр Москвы

«В воскресенье закрылись площадки фестиваля «Пасхальный дар». Более 4,7 миллионов москвичей и туристов стали гостями фестиваля. За девять пасхальных дней было собрано 12 миллионов рублей пожертвований и средства продолжают поступать. Все они будут направлены на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности. Спасибо всем, кто пожертвовал свои деньги», — написал Мэр на своем сайте.