Заморозки надвигаются на Костромскую область

Погода испортится на три дня.

По данным костромского гидрометеоцентра, в области ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег и сильный ветер.

20-22 апреля в некоторых районах области температура воздуха может упасть до -8 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

20 апреля температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем +6…+11 градусов.

21 апреля температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +5…+10 градусов.

22 апреля температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

Из-за сильного ветра и мокрого снега могут повредиться линии электропередач, падать рекламные конструкции и деревья.

Костромичей просят быть более внимательными и осторожными.