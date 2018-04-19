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Заморозки надвигаются на Костромскую область
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Заморозки надвигаются на Костромскую область 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Погода испортится на три дня.
По данным костромского гидрометеоцентра, в области ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег и сильный ветер.
20-22 апреля в некоторых районах области температура воздуха может упасть до -8 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
20 апреля температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем +6…+11 градусов.
21 апреля температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +5…+10 градусов.
22 апреля температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.
Из-за сильного ветра и мокрого снега могут повредиться линии электропередач, падать рекламные конструкции и деревья.
Костромичей просят быть более внимательными и осторожными.
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