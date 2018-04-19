Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков

Сергей Собянин сообщил, как пройдет благоустройство столичных парков

Ранее участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство в московских парках.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какие работы будут проведены во время благоустройства в столичных парках.

— Посмотрите, какие работы мы вместе с вами запланировали в московских парках. Больше 60 мест отдыха получат новое рождение, –написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Посмотрите, какие работы мы вместе с вами запланировали в московских парках. Больше 60 мест отдыха получат новое рождение. https://t.co/mith3rIoFv— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 апреля 2018 г.

Ранее участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство в московских парках. Например, в Парке Горького будет организован дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта. Территория около него будет облагорожена: здесь разобьют клумбы, посадят деревья и кустарники.

В парке «Усадьба Люблино» будут благоустроены детские и спортивные площадки. Помимо этого здесь появятся зоны для проведения массовых мероприятий и выставок под открытым небом.