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Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков
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Сергей Собянин сообщил, как пройдет благоустройство столичных парков 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: vm.ru
Ранее участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство в московских парках.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какие работы будут проведены во время благоустройства в столичных парках.
— Посмотрите, какие работы мы вместе с вами запланировали в московских парках. Больше 60 мест отдыха получат новое рождение, –написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Ранее участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство в московских парках. Например, в Парке Горького будет организован дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта. Территория около него будет облагорожена: здесь разобьют клумбы, посадят деревья и кустарники.
В парке «Усадьба Люблино» будут благоустроены детские и спортивные площадки. Помимо этого здесь появятся зоны для проведения массовых мероприятий и выставок под открытым небом.
В новом парке технических видов спорта в Печатниках, который должен появиться на месте ликвидированной несанкционированной свалки бытовых отходов, предлагается создать огороженные трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса, дрифта с трибунами и всей необходимой инфраструктурой, отмечает mos.ru.
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