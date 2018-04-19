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Кино-телецентр «Красная звезда» планируют построить на востоке Москвы
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Кино-телецентр «Красная звезда» планируют построить на востоке Москвы 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Кино-телецентр «Красная звезда» планируют построить на востоке столицы, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 19 апреля одобрила проект планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом N3898, полосой отвода Московской железной дороги района Сокольники (ВАО), для дальнейшего вынесения на публичные слушания", — сообщается в нем.
Проект планировки охватывает площадь в 14,7 гектара, реорганизации подлежит участок площадью 3,7 гектара на 1-й Рыбинской улице, владение 1. На нем предполагается строительство кино-телецентра ОАО «ТО „Красная звезда“ и автомобильного центра с комплексом сопутствующих услуг. Суммарная поэтажная площадь телецентра составит 17,9 тысячи квадратных метров, автоцентра — 55,4 тысячи квадратных метров, добавляется в сообщении.
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