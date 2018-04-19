Ярмарки выходного дня откроются в Новой Москве 

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Ярмарки выходного дня откроются с 20 апреля в нескольких муниципальных образованиях в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Они поятся в городском округе Троицк и поселениях Сосенское, Рязановское и Московский. Ярмарки будут доступны по адресам: улица Октябрьский проспект, владение 20, Коммунарка, улица Александры Монаховой, владение 14 «А», поселок Знамя Октября и Московский, владение 39 соответственно.
Всего будет доступно 72 места. Все желающие смогут посетить ярмарки.