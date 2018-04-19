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Арт-объект высотой 40 метров установят у Парка Горького для скейтеров
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Арт-объект высотой 40 метров установят у Парка Горького для скейтеров 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Арт-объект для скейтеров высотой в 40 метров в виде числа 90 установят у Парка Горького, сообщила директор парка Марина Люльчук на пресс-конференции в четверг.
Она рассказала, что в этом году главной темой летнего сезона станет 90-летие парка.
"Первое, что увидят наши посетили на открытии, будет большой арт-объект высотой 40 метров… будет напоминать цифру 90. При этом объект будет функциональным — это будет рамка для скейтеров", — сказала Люльчук.
Кроме этого, в парке откроется спортивный объект, визуально напоминающий открытую обувную коробку.
Люльчук рассказала, что в День Победы в парке установят экраны, где можно будет посмотреть трансляцию парада.
Она также отметила, что в этом году в парке откроется новый вход со стороны Ленинского проспекта. Кроме этого, парку предстоит реконструировать оранжерею, которая находится в аварийном состоянии.
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