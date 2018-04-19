Власти Москвы выделили участок на ЗИЛе для филиала «Эрмитажа»

МОСКВА , 19 апр — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг согласилась с предоставлением земельного участка на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ для строительства филиала "Эрмитажа" , говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Земельный участок площадью около 0,64 гектара расположен по адресу: улица Автозаводская, 23/4 (ЮАО), на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, указывается в пресс-релизе.

Как уточняется в нем, площадь музейного центра, строительство которого планируется завершить в 2024 году, составит 15,3 тысячи квадратных метров. Инвестором проекта выступит ООО «ЛСР. Объект-М», входящее в девелоперскую группу «ЛСР».