Ещё
Власти Москвы выделили участок на ЗИЛе для филиала «Эрмитажа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы выделили участок на ЗИЛе для филиала «Эрмитажа» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг согласилась с предоставлением земельного участка на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ для строительства филиала "Эрмитажа", говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Земельный участок площадью около 0,64 гектара расположен по адресу: улица Автозаводская, 23/4 (ЮАО), на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, указывается в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, площадь музейного центра, строительство которого планируется завершить в 2024 году, составит 15,3 тысячи квадратных метров. Инвестором проекта выступит ООО «ЛСР. Объект-М», входящее в девелоперскую группу «ЛСР».
РИА Недвижимость: последние новости
У Политехнического музея в Москве появился мост Арт-объект высотой 40 метров установят у Парка Горького для скейтеров Билет на самую высокую смотровую площадку в Европе будет стоить от 600 руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300585
РФ нашла способ поквитаться с США135
Болгария: спасибо России, но…281
Российским морякам удалось сбежать с Украины136
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца211
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение