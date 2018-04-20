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В Москве появится свой «Эрмитаж»
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В Москве появится свой «Эрмитаж» 

Мослента 57 минут назад
Фото: Москва меняется
Новый московский филиал музея «Эрмитаж» построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«Теперь мы точно знаем, где будет московский «Эрмитаж». Филиал музея займет участок 0,64 гектара на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, чтобы сделать ночную подсветку», — написал он.
Архитектура здания будет в духе конструктивизма с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет.
Как сообщает агентство «Москва», решение о строительстве нового музея было принято в четверг, 19 апреля, в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии. Его площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. Строительство здания планируют завершить в 2024 году.
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