В Москве появится свой «Эрмитаж»

Новый московский филиал музея «Эрмитаж» построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ . Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Теперь мы точно знаем, где будет московский «Эрмитаж». Филиал музея займет участок 0,64 гектара на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, чтобы сделать ночную подсветку», — написал он.

Архитектура здания будет в духе конструктивизма с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет.

Как сообщает агентство «Москва», решение о строительстве нового музея было принято в четверг, 19 апреля, в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии. Его площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. Строительство здания планируют завершить в 2024 году.