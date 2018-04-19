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Филиал Эрмитажа появится на территории бывшего завода «ЗИЛ»
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Филиал Эрмитажа появится на территории бывшего завода «ЗИЛ» 

Москва24 18 минут назад
Фото: Москва24
Московский филиал музея «Эрмитаж» построят на территории бывшего завода «ЗИЛ». Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, музей будет располагаться в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, практически в самом центре квартала «ЗИЛАРТ».
Архитектура здания в 15,28 тысячи квадратных метров будет выполнена в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением. Предполагается, что строительство завершится к 2024 году.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на территории реорганизуемых промзон Москвы будет построено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,4 миллиона квадратных метров жилья.
Всего за последние семь лет в бывших промзонах столицы построено 6,1 миллиона квадратных метров жилья, 13 детсадов, шесть спортивных объектов, 13 школ, пять объектов здравоохранения и два объекта культуры.
Самыми перспективными с градостроительной точки зрения территориями, которые сейчас находятся в активной стадии освоения, стали Завод им. Лихачева (ЗИЛ), бывший Тушинский аэродром и московский металлургический завод «Серп и Молот».
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