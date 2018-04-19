Рядом со станцией метро «Ховрино» появится автовокзал

Около станции метро «Ховрино» построят автовокзал, который станет частью транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Здание автовокзала возведут на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Градостроительно-земельная комиссия уже предоставила Московскому метрополитену участок площадью 6,5 гектара.

Отмечается, что общая площадь автовокзала составит 10,4 тысячи квадратных метров. В здании откроют кафе, зал ожидания для пассажиров, небольшие торговые помещения и комнату матери и ребенка. Там также оборудуют помещение для обслуживания автобусов. Рядом с автовокзалом обустроят разворотную площадку для междугородних автобусов.