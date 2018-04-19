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Автовокзал планируют построить в составе ТПУ «Ховрино»
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Автовокзал планируют построить в составе ТПУ «Ховрино» 

РИА Недвижимость 39 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Автовокзал планируют построить в составе ТПУ «Ховрино», говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 19 апреля 2018 года согласилась с предоставлением земельных участков по адресу: Москва, пересечение улицы Дыбенко и Прибрежного проезда (строительная площадка N1) для возведения технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино» (САО)", — говорится в нем.
ГЗК предоставила ГУП «Московский метрополитен» земельный участок ориентировочной площадью 6,6 гектара для строительства технологической части ТПУ «Ховрино».
В составе ТПУ планируется построить здание автовокзала площадью 10,4 тысячи квадратных метров, в котором планируется разместить зал ожидания, кафе, небольшие торговые площади, помещения для обслуживания автобусов, а также перроны посадки-высадки пассажиров наземного городского пассажирского транспорта, отстойно-разворотную площадку междугородних автобусов, сообщается в материалах комитета.
Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети в районе станции метро «Ховрино» предусмотрено строительство эстакады от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда и боковых проездов вдоль улицы Дыбенко, а также реконструкция улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Предусмотрена плоскостная перехватывающая парковка площадью 3 тысячи квадратных метров, добавляется в них.
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