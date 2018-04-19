Москвичи совершили более 540 тысяч поездок на бесплатных автобусах

Фото: архив

Москвичи совершили более 540 тысяч поездок на бесплатных автобусах во время пасхальных праздников: 1, 8, 15 и 17 апреля.

— Мы сделали все необходимое, чтобы обеспечить пассажирам быстрый и комфортный путь по самым востребованным направлениям в дни весенних православных праздников. На линии работали более тысячи автобусов, — поделился первый заместитель генерального директора Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Борис Ткачук

Транспорт курсировал по 37 специальным маршрутам до городских и пригородных кладбищ. В Щербинке в данных перевозках был задействован маршрут Э2.