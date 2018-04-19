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Москвичи совершили более 540 тысяч поездок на бесплатных автобусах
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Москвичи совершили более 540 тысяч поездок на бесплатных автобусах 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Москвичи совершили более 540 тысяч поездок на бесплатных автобусах во время пасхальных праздников: 1, 8, 15 и 17 апреля.
— Мы сделали все необходимое, чтобы обеспечить пассажирам быстрый и комфортный путь по самым востребованным направлениям в дни весенних православных праздников. На линии работали более тысячи автобусов, — поделился первый заместитель генерального директора Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Борис Ткачук.
Транспорт курсировал по 37 специальным маршрутам до городских и пригородных кладбищ. В Щербинке в данных перевозках был задействован маршрут Э2.
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